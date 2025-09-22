Comunicato dei consiglieri Vescovi, Hromis, Ferranti. Mazzanti, Falistocco e Donato

“È grave – sottolineano in una nota i consiglieri Riccardo Vescovi (Anima Perugia), Marko Hromis (PD), Fabrizio Ferranti (Perugia per la sanità pubblica), Lorenzo Mazzanti (Pensa Perugia), Lorenzo Falistocco (AVS) ed Antonio Donato (M5S)- l’atteggiamento di chi, invece di riconoscere e valorizzare un risultato concreto come i ristori destinati ai commercianti – proprio quei commercianti ai quali dichiarano di voler dare voce – preferisce alimentare polemiche sterili.

Si tratta di un comportamento che dimostra più interesse per la visibilità politica che per il bene reale della categoria.

Noi crediamo che i ristori rappresentino un passo importante per sostenere le attività commerciali che hanno vissuto momenti di grande difficoltà.

Sarebbe auspicabile che tutte le forze politiche fossero unite e responsabili nel riconoscere l’impegno reale e concreto di questa amministrazione”