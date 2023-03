Perugia, riapertura dell’asilo “Il Melograno”: se ne riparla nel 2024

Le interrogazioni di Idee Persone Perugia al Question Time di martedì 1 marzo. Per l’istituto di via del Curato ci sono gli impegni già presi da Provincia e Comune, purtroppo a lungo termine



Novità sui tempi di riapertura dell’asilo comunale Il melograno, in via del Curato, nel quartiere di Porta Eburnea, e sul futuro di piazza del Circo, dopo il parziale smantellamento del “mercato scoperto” che l’ha animata in questi ultimi anni: sono le due interrogazioni presentate questa mattina – martedì 1 marzo – dai consiglieri del gruppo civico di opposizione Idee Persone Perugia al Question Time in consiglio comunale. Dal dibattito in aula è emerso che per l’asilo bisognerà attendere l’anno scolastico 2024-2025, in base agli impegni già presi da Provincia e Comune, mentre per la piazza già a breve potrebbe esserci qualche schiarita grazie all’azione dell’associazione di quartiere e di alcune associazioni di categoria che stanno lavorando su alcune ipotesi di nuove aree mercatali da collocare in quella sede.

“Abbiamo altresì denunciato – sottolineano i consiglieri di Idee Persone Perugia – la situazione di pericolosità in cui sono state lasciate le scalette di via del Labirinto, che rappresentano il solo passaggio pedonale utile a collegare il tratto finale discendente di corso Cavour con la sottostante via San Domenico, gettonatissima area di parcheggio ai piedi del centro storico, nonché sede di un circolo per anziani e di alcune abitazioni. L’Assessorato ai lavori pubblici ha garantito al riguardo che la situazione verrà riportata in tempi relativamente brevi ad un migliore livello di sicurezza e di accessibilità”.

Dei 6 atti a firma del gruppo Idee Persone Perugia, di cui 2 proposti insieme al Partito Democratico, gli altri argomenti sul tavolo della Giunta – dalla richiesta di razionalizzazione delle autorizzazioni di sosta in alcune aree ZTL, che penalizzano i residenti, alla situazione di abbandono in cui è lasciato il Family Hub di Madonna Alta, inaugurato meno di un anno fa, dalla richiesta di chiarimenti sul piano straordinario di manutenzione del patrimonio arboreo cittadino alle criticità che emergono dal progetto di riqualificazione di Piazza Danti – verranno affrontati in occasione del prossimo Question Time, in programma tra fine marzo e primi di aprile.