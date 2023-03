Perugia pronta a ospitare il Festival del Giornalismo

Dal 19 al 23 aprile. Il sindaco Romizi: “Pieno sostegno all’evento che mette la città al centro dei dibattiti più importanti”

Perugia si prepara a ospitare il Festival Internazionale del Giornalismo da mercoledì 19 a domenica 23 aprile. Attesi oltre 500 speaker provenienti da tutto il mondo per oltre 200 eventi. La XVII edizione è stata presentata oggi, 23 marzo, dai co-fondatori e direttori Arianna Ciccone e Christopher Potter. L’illustrazione del programma è stata preceduta dagli interventi della presidente della Regione, Donatella Tesei, e del sindaco del capoluogo umbro, Andrea Romizi. Regione e Comune di Perugia anche quest’anno sono partner istituzionali della manifestazione.

Al centro di questa edizione, come spiegato da Ciccone, c’è prima di tutto l’Ucraina a un anno dall’invasione russa, ma anche la crisi climatica, “argomenti legati agli equilibri mondiali e al futuro dell’umanità sul pianeta”. Attenzione sarà prestata anche alla situazione di Siria, Yemen, Afghanistan e Iran attraverso la testimonianza di attivisti di quei Paesi per “dare voce ai protagonisti delle vicende e mettersi in ascolto”. Ampio spazio sarà poi riservato ai problemi dell’informazione e al tema dell’intelligenza artificiale, diventato mainstream grazie a programmi come ChatGPT. Non mancherà lo sguardo puntato sull’Italia, in particolare sulla piaga dei morti sul lavoro (per leggere tutti gli eventi in calendario: https://www.festivaldelgiornalismo.com/).

“E’ in arrivo un’edizione più internazionale che mai grazie alle tante proposte che ci sono pervenute dall’estero, ma anche con grandi firme italiane”, ha affermato Ciccone.

Importante novità: in tutte le sale che ospiteranno gli eventi sarà previsto un servizio di traduzione automatica in tempo reale. Si tratta di W-AIspeech, realizzato dal festival in collaborazione con Wildoo.AI: non ci saranno più file per prendere o restituire le periferiche di traduzione, velocizzando i tempi di attesa e riducendo le code all’ingresso. Tutto quello che serve è un cellulare e delle cuffie.

Potter, dopo aver richiamato “l’importanza dei numerosi side events, che restano fuori dal programma ufficiale ma dimostrano quanto la manifestazione si sia consolidata”, ha sottolineato che “Perugia e l’Umbria fanno pienamente parte di questo successo”.

“La Regione sostiene il festival come vetrina unica e di grande livello per temi cruciali che, toccando la libertà di stampa, spaziano poi a 360 gradi – ha affermato la presidente Tesei -. Questa manifestazione è in linea con la strategia dei grandi eventi che perseguiamo dall’inizio del mandato: essa dà un apporto decisivo alla visibilità dell’Umbria e anche quest’anno non poteva venire meno il nostro più convinto sostegno”.