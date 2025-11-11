Perugia, passa col rosso: 19enne arrestato con droga in auto

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno tratto in arresto un 19enne, di origini albanesi, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, fermato in località Ponte Valleceppi, mentre si trovava alla guida di un’autovettura a lui in uso, non si era fermato al segnale semaforico rosso, attirando così l’attenzione dei militari.

A seguito del controllo e della successiva perquisizione personale e veicolare, il ragazzo è stato sorpreso in possesso di 11 involucri termosaldati contenenti complessivamente 7,6 g di cocaina, nonché della somma in contanti di 1.500 euro, ritenuta costituire provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, in forza dei rilevanti elementi indiziari raccolti dai militari a suo carico, il 19enne è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza del comando Provinciale Carabinieri di via Ruggia, in attesa del successivo rito direttissimo.

In sede di udienza di convalida, il provvedimento è stato confermato dal Giudice del Tribunale di Perugia, che ha condannato il giovane a 2 anni di reclusione e 2.000 euro di multa, con nulla osta all’espulsione dal territorio nazionale, eseguita successivamente dal personale operante.