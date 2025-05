“Emergenza sicurezza: chiediamo alla Giunta meno parole e più fatti”

Ennesima notte di violenza, questa volta a San Sisto: urla, minacce, sangue sull’asfalto. Un episodio che conferma come Perugia stia scivolando pericolosamente verso modelli di criminalità urbana propri di citta’ popolose come Napoli, Roma o Milano. Qui, però, i cittadini non erano abituati a convivere con risse da machete e bande che si affrontano come in un film, un terribile film.

La risposta della Giunta Ferdinandi? Nessuna. Solo vuote dichiarazioni di “profonda preoccupazione” e la solita formula di rito sulla “massima vicinanza” ai residenti. La verità è che la Giunta si è completamente voltata dall’altra parte, lasciando le Forze dell’Ordine sole e abbandonando la città al degrado.

Ecco i fatti inaccettabili di un’amministrazione che ha scelto la strada della resa:

Nessun assessore alla sicurezza: una decisione politica grave e irresponsabile. È il sintomo dello scarsi rilievo dato alla questione sicurezza.

Dopo quasi un anno di governo, ancora nessuna attuazione del regolamento comunale previsto dalla legge regionale sul commercio, fondamentale per istituire “zone rosse” e contrastare attività ambigue e degradanti.

Rifiuto di dotare la Polizia Locale del Taser, uno strumento ormai essenziale per fronteggiare situazioni ad alto rischio.

Ridimensionamento del Nucleo di Fontivegge, presidio fondamentale in una delle aree più critiche della città.

Sdoganamento dell’accattonaggio molesto, che degrada il decoro urbano e alimenta insicurezza e tensione sociale.

Decoro urbano trascurato, quale sfondo di una città che sembra tristemente declinare.

Il Sindaco e l’Assessore alla sicurezza (che non c’è) sembrano ignorare che il primo cittadino, come ufficiale di Governo, ha precisi poteri e responsabilità (art. 54 TUEL) per prevenire e contrastare minacce alla sicurezza urbana.

Basta giustificazioni. Basta buonismo ideologico. Basta parole vuote. I cittadini di Perugia sono stanchi, esasperati, indignati. Chiedono risposte concrete, interventi immediati, azioni vere, parole chiare. La sicurezza non è un favore: è un diritto non negoziabile. La Giunta smetta di voltarsi dall’altra parte e si assuma finalmente le proprie responsabilità.