Perugia, opposizione: “su temi come il terrorismo non si può restare ambigui”

Le interrogazioni presentate dall’opposizione in Consiglio comunale avevano un obiettivo semplice e legittimo: chiedere chiarezza istituzionale su una vicenda che ha coinvolto direttamente la Sindaca di Perugia e che ha lasciato troppe domande senza risposta. Dopo due interrogazioni, due risposte della Sindaca e due repliche dell’opposizione, un dato è evidente: la domanda centrale è stata evitata

In nessun passaggio ha preso le distanze politiche, nemmeno dopo l’emersione delle indagini e dei fatti successivi. Al posto di una risposta chiara, abbiamo assistito a una lunga sequenza di argomentazioni laterali: richiami generici a diritti, principi e garantismo, fino ad arrivare a giustificazioni del tutto estranee al cuore della questione – come il riferimento alla presenza di minorenni o ad altri elementi irrilevanti rispetto alle responsabilità politiche di chi rappresenta un’istituzione. Abbiamo ascoltato anche un richiamo all’unità e al rigore del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un richiamo che stride con il fatto che sul palco di quella manifestazione lo stesso Hannoun ha attaccato il Presidente della Repubblica e accusato le autorità italiane di complicità in un presunto genocidio, senza che da parte della Sindaca sia arrivata alcuna presa di distanza, né allora né dopo.

Non pretendiamo che difenda il Presidente del Consiglio. Ma di fronte ad attacchi così gravi alle massime istituzioni della Repubblica, il silenzio non è una posizione neutra. È apparso evidente il tentativo di spostare l’attenzione, di frammentare il problema, di evitare una presa di posizione netta.

Ma non era questo che veniva chiesto. La domanda era ed è molto semplice: alla luce di quanto emerso, prende le distanze sì o no? A questa domanda Perugia non ha ricevuto risposta. Ancora più preoccupante è il silenzio sul clima che ha accompagnato quelle manifestazioni: scritte, cartelloni, magliette e slogan dal significato inequivocabile, incompatibili con qualsiasi autentico messaggio di pace. Pace ed eliminazione di Israele non stanno insieme.

E il sostegno al popolo palestinese non può e non deve essere confuso con la visibilità data a figure come Hannoun, né con messaggi che alimentano odio e radicalizzazione.

È proprio per questo che l’opposizione ha chiesto chiarezza e una presa di distanza politica. Ed è proprio per questo che l’assenza di una risposta esplicita pesa oggi come una responsabilità.