Perugia, opposizione: “Servono azioni chiare e nette in tema di sicurezza”

“Perugia di nuovo all’attenzione della cronaca nazionale per fatti profondamente dolorosi: nella sola giornata di ieri si sono registrati una morte violenta e una morte per presunta overdose. Due tragedie che sembrano riportarci indietro, agli anni precedenti all’amministrazione Romizi, quando la percezione di pericolo sembrava pervadere le strade della nostra Città, nuocendone all’immagine e alla sua vocazione di antico centro di alta cultura. Occorre non derubricare questi fatti tragici solo a fenomeni di carattere generale; occorre un sussulto della Città in tutte le sue componenti.

Noi siamo pronti a dare il nostro contributo, con responsabilità. Facciamo un appello pubblico all’Amministrazione comunale: faccia tutto ciò che è nelle proprie possibilità, dia segni di rigore, senza eccedere in sociologismi, si collochi sempre a fianco delle forze dell’ordine e di chi subisce reati, senza mai dare neppure la vaga idea che ci possa essere comprensione e tutela per chi infrange le regole e lede il buon andamento della comunità. Anche solo con il linguaggio e con le opportune prese di posizione si possono dare segnali corretti e incidere positivamente in tema di vivibilità e sicurezza”