Perugia, opposizione alla maggioranza: “Governate se ne siete capaci”

La risposta dei consiglieri di minoranza agli attacchi social della maggioranza

“Negli ultimi giorni assistiamo a un’escalation di post social da parte di alcuni esponenti della maggioranza, più concentrati nell’attaccare l’opposizione che nell’affrontare i reali problemi della città”. E’ quanto si legge in un comunicato a firma dei consiglieri comunali di opposizione Nilo Arcudi, Paolo Befani, Chiara Calzoni, Elena Fruganti, Edoardo Gentili, Riccardo Mencaglia, Clara Pastorelli, Augusto Peltristo, Margherita Scoccia, Gianluca Tuteri, Leonardo Varasano, Nicola Volpi.

“A un anno dalle elezioni – prosegue la nota – ci sembra doveroso ricordare alla sindaca e alla sua squadra che amministrare è un onore e, soprattutto, una responsabilità. Una responsabilità che si esercita con serietà, lavoro e rispetto per le istituzioni – non con post autocelebrativi, polemiche quotidiane e foto scattate ad arte in momenti in cui alcuni consiglieri, magari seduti al lato o fuori dall’inquadratura, vengono rappresentati come ‘assenti’. Perugia non ha bisogno di propaganda, ma di proposte. E oggi, purtroppo, la percezione diffusa tra i cittadini è che la maggioranza stia offrendo solo simboli, slogan, tavoli e bandiere – senza risultati concreti. L’opposizione svolge il proprio ruolo in modo puntuale e costruttivo, nelle sedi preposte. Se qualcun altro preferisce ridurre quelle sedi a palcoscenici per dirette social e contenuti di parte, se ne assuma la responsabilità davanti alla cittadinanza. Serve un salto di qualità. La città chiede interventi, non teatrini. Dopo un anno, non si può più continuare a governare contro qualcuno: bisogna finalmente iniziare a governare per tutti”.