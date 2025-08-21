Perugia, operazione antidroga: arrestato dai Carabinieri

Sequestrati oltre 70 grammi di cocaina e 4.800 euro in contanti

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Perugia hanno tratto in arresto un 27enne albanese incensurato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, fermato nei pressi di un parcheggio del capoluogo a bordo di un’autovettura a lui in uso, subito dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un acquirente, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, che ha consentito di rinvenire 9 involucri contenenti complessivamente circa 6 g di cocaina, oltre a 245 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione domiciliare, condotta con l’ausilio del personale della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia, ha permesso di sequestrare ulteriori 96 involucri contenenti circa 67 g della medesima sostanza stupefacente, la somma di 4.645 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto nel corso del giudizio direttissimo emettendo il nullaosta per l’immediata espulsione dal territorio nazionale.