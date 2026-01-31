Perugia: non si ferma all’alt, 26enne albanese arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne, di origine albanese, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno intimato l’alt ad un veicolo ma il conducente, non ottemperando, si è dato alla fuga a velocità sostenuta costringendo gli operanti a un breve inseguimento.

Sottoposto a perquisizione personale, il predetto è stato trovato in possesso di quattro involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 2,5 g, e di un involucro di hashish del peso di 0,7 g. Inoltre, è stata rinvenuta e sequestrata la somma di euro 140 in contanti, ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’attività di spaccio.

L’indagato, espletate le formalità di rito e dichiarato in stato di arresto, è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Perugia, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Perugia. All’esito del rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato il provvedimento restrittivo, disponendo nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.