Perugia: “Nessuna intimidazione fermerà il diritto–dovere di controllo dell’opposizione”

In una nota i consiglieri comunali di opposizione Nilo Arcudi, Paolo Befani, Chiara Calzoni, Edoardo Gentili, Elena Fruganti Riccardo Mencaglia, Clara Pastorelli, Augusto Peltristo, Margherita Scoccia, Gianluca Tuteri , Leonardo Varasano, Nicola Volpi affermano che

Dopo aver richiamato pubblicamente, nel periodo natalizio, un clima di comprensione e gentilezza, sorprende che oggi si ricorra all’annuncio di querele come risposta a interrogazioni legittime e istituzionali Le interrogazioni presentate in Consiglio comunale sul caso Hannoun sono atti pienamente legittimi, formulati in forma dubitativa e istituzionale, e finalizzati esclusivamente a fare chiarezza su fatti oggettivi di rilievo pubblico: la partecipazione della sindaca a manifestazioni e iniziative in cui era presente come relatore una persona indagata per terrorismo internazionale, nonché la promozione di eventi da parte di canali politici a lei direttamente riconducibili.

L’opposizione esercita un diritto-dovere di controllo democratico, tutelato dalla Costituzione e dalla giurisprudenza consolidata, che garantisce ai consiglieri comunali ampia libertà di critica e di iniziativa politica, soprattutto quando sono in gioco il ruolo istituzionale del Sindaco e l’immagine dell’Ente. Annunciare

– proseguono –