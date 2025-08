Un sentito ringraziamento va alle Forze dell’Ordine per il costante e prezioso lavoro svolto sul territorio. A Perugia, come nel resto d’Italia, si registrano segnali positivi sul fronte della sicurezza grazie al cambio di rotta impresso dal Governo Meloni, sia sul piano delle assunzioni che attraverso nuovi strumenti normativi, come il Decreto Sicurezza e misure concrete quali l’istituzione delle “zone rosse”.

Proprio a Perugia, nell’area della stazione di Fontivegge — dove ha fatto visita il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco per incontrare gli operatori impegnati sul campo — queste misure hanno già prodotto risultati significativi. Un enorme grazie, dunque, alle Forze dell’Ordine che, con la consueta professionalità, stanno svolgendo un lavoro encomiabile. Ora attendiamo che anche il Comune faccia la sua parte: servono controlli sugli immobili, regole stringenti per i locali a rischio e, dove necessario, la loro chiusura, oltre a politiche concrete di contrasto al degrado urbano. Purtroppo, la visione ideologica dell’attuale Amministrazione comunale non risponde alle richieste dei cittadini.

Lo dimostrano l’eliminazione dell’Assessorato alla Sicurezza, lo smantellamento del regolamento sul decoro urbano e il ridimensionamento dei compiti della Polizia municipale, come il depotenziamento del nucleo decoro e la rinuncia al taser.

La sicurezza è un bene essenziale che non si garantisce con gli slogan, ma con interventi strutturali e politiche attive, come quelle messe in campo dalla precedente Giunta Romizi: riqualificazione urbana, presidio del territorio, attenzione al sociale e interventi mirati su giovani e fragilità.

Perugia non può permettersi ulteriori passi indietro. se i cittadini segnalano un problema, non basta dire che va tutto bene o attribuire la colpa ad altri. Ognuno deve fare la propria parte, come stanno facendo le Forze dell’Ordine a Perugia e in tutta Italia