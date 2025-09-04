Perugia, lite a Fontivegge: denunciato 29enne

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi ordinari di controllo del territorio in zona Fontivegge, ha denunciato un cittadino algerino, classe 1996, per i reati di percosse e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L’uomo è stato anche destinatario di un ordine di allontanamento dalla Zona Rossa per la durata di 3 mesi.

Nello specifico, mentre gli agenti della Squadra Volante si trovavano in prossimità di Piazza del Bacio hanno udito delle urla provenire da una banchina adiacente al Terminal del Bus; una volta avvicinatisi, i poliziotti hanno sorpreso due uomini che stavano litigando.

Dopo aver prontamente placato la lite in corso, gli operatori hanno constatato che uno dei due soggetti, cittadino marocchino, presentava diverse ferite sul corpo; sentito in merito all’accaduto, l’uomo ha riferito di essere stato aggredito dall’altro soggetto con un coltellino.

A quel punto, i poliziotti hanno sottoposto a perquisizione personale il presunto aggressore che, nel contesto, ha continuato a tenere un atteggiamento aggressivo, urlando e inveendo contro gli agenti. L’accertamento ha dato esito positivo, infatti gli operatori hanno rinvenuto, all’interno dello zaino dell’uomo, un cacciavite di piccole dimensioni, successivamente posto sotto sequestro.

Il 29enne, condotto in Questura per le attività di rito, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per i reati a lui ascritti; nei confronti dello stesso, inoltre, è stato notificato l’ordine di allontanamento dalla Zona Rossa per la violazione dell’ordinanza prefettizia.