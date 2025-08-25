Perugia, inaugurato il nuovo Padiglione C del Collegio Innamorati

36 posti letto per rafforzare l’accoglienza universitaria

È stato inaugurato oggi, a Perugia, il nuovo Padiglione C del Collegio Innamorati, una struttura completamente ristrutturata da ADiSU Umbria per offrire agli studenti universitari 36 posti letto moderni, sicuri e funzionali. Alla cerimonia assieme all’Amministratore unico di ADiSU, Giacomo Leonelli, hanno partecipato l’assessore all’istruzione e alla formazione Fabio Barcaioli, il vicepresidente della Regione Umbria Tommaso Bori, e l’assessore comunale Andrea Stafisso.

C’è stato un lavoro importante di demolizione e ricostruzione – ha spiegato Leonelli – con standard abitativi più che soddisfacenti e moderni per rendere sempre più appetibile l’offerta universitaria della regione, rafforzando le politiche abitative pubbliche per studenti

I lavori, effettuati da alcune realtà del territorio come Calzoni Spa ed Ediltermica, hanno previsto adeguamenti sismici, efficientamento energetico e soluzioni innovative per la piena accessibilità.

Il nuovo padiglione diventa decisivo nell’ampliare l’offerta dei posti per il diritto lo studio – ha continuato Leonelli – ringrazio l’ex amministratore Fabio Santini, i tanti rappresentanti dell’università, il comitato d’indirizzo e la commissione di garanzia degli studenti, i dipendenti e i dirigenti dell’agenzia per il lavoro svolto, perché l’obiettivo dell’ADiSU è quella di cercare di lavorare in piena sinergia con le istituzioni universitarie del territorio

Garantire spazi adeguati, per studiare e vivere serenamente l’esperienza universitaria è una priorità della Regione Umbria – ha sottolineato l’assessore Barcaioli – questi lavori avviati nel 2020 con un’altra direzione di ADiSU e un’altra giunta, sono stati completati con attenzione e cura, dimostrando che, si è lavorato bene e in modo efficace per le studentesse e gli studenti. Un ringraziamento particolare va ai tecnici e all’amministratore unico di ADiSU Giacomo Leonelli per la collaborazione e l’impegno costante nella gestione dei collegi universitari

Il Padiglione C, situato in via Francesco Innamorati 4, si sviluppa su cinque piani ed è collegato agli altri blocchi del collegio tramite un corridoio interno. Grazie al doppio accesso – da via Astorre Lupattelli, attraverso le scalette superiori, e da via Elce di Sotto – la struttura è vicina a molte facoltà, alla mensa centrale e facilmente raggiungibile e perfettamente integrata nel tessuto urbano.

Il nuovo Padiglione C non è soltanto un edificio rinnovato, ma rappresenta un investimento sul futuro: una struttura che eleva la qualità dei servizi offerti e contribuisce alla valorizzazione del diritto allo studio e consolida il ruolo di Perugia come città universitaria di riferimento a livello regionale e nazionale.