Perugia, inaugurata la Città del Cioccolato nell’ex mercato coperto

È stata inaugurata questa mattina, alla presenza delle massime autorità cittadine, la Città del Cioccolato, il nuovo spazio permanente dedicato alla cultura, alla formazione e alla valorizzazione della filiera del cacao, all’interno dell’ex Mercato Coperto di Piazza Matteotti.

Perugia è conosciuta nel mondo anche come la città del cioccolato, e questo progetto, nato nel cuore del centro storico, rafforza e rinnova un legame profondo con la nostra identità più autentica. Un legame che affonda le radici nel 1907, quando a pochi passi da qui nacque il primo laboratorio della Perugina, grazie all’intuizione e alla determinazione di Luisa Spagnoli e Giovanni Buitoni.

Da quel laboratorio artigianale prese avvio una storia che ha unito creatività, impresa e spirito innovativo, contribuendo a rendere Perugia un nome conosciuto in tutto il mondo. Oggi quella tradizione si rinnova in una forma nuova e contemporanea: la Città del Cioccolato racconta la filiera del cacao dalla pianta alla tavoletta, unendo cultura, sostenibilità, formazione e inclusione sociale.

È un progetto che parla di educazione, conoscenza e responsabilità, perché mette in relazione il piacere del gusto con il valore del rispetto per chi produce e per l’ambiente in cui viviamo. In questi spazi prende forma un percorso che unisce esperienza, conoscenza e bellezza, capace di valorizzare la cultura del cacao e il legame profondo tra Perugia e il cioccolato.

La rinascita dell’ex Mercato Coperto – edificio iconico costruito nel 1932 e per molti anni punto di riferimento per la vita economica cittadina – rappresenta anche un esempio virtuoso di rigenerazione urbana. L’edificio torna oggi a essere un luogo vissuto, aperto e attrattivo, simbolo di una città che sa rinnovarsi e che investe sulla cultura come leva di sviluppo e di bellezza.

Accanto all’aspetto culturale e turistico, la Città del Cioccolato promuove anche opportunità di lavoro e attività didattiche rivolte a scuole, famiglie e visitatori di ogni età, rafforzando la sua dimensione formativa e sociale.

La dichiarazione della Sindaca Vittoria Ferdinandi

«Il cioccolato – ha detto la Sindaca Vittoria Ferdinandi – è un elemento evocativo, capace di risvegliare quella felicità innocente dell’infanzia. Oggi, in un tempo socialmente difficile, riportare la felicità dentro una città è un motore straordinario di sviluppo e di fiducia. Guardando questo luogo, mi sembra che Perugia abbia voglia di tornare a pensarsi grande. Tutti nel mondo ci conoscono come la città del cioccolato, e questo progetto unisce passato e innovazione, identità e futuro. In una società sempre più omologata, tornare a puntare sull’identità è una scelta strategica vincente: lo è come motore economico, come cultura e come apertura al mondo. Questo spazio rappresenta tutto questo: un laboratorio di internazionalità, di ricerca, di sapere e di inclusione, dove il sapore si coniuga al sapere, e dove Perugia ritrova il gusto di sognarsi grande.»

La dichiarazione dell’assessore allo sviluppo economico