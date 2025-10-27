Perugia, in servizio 26 nuovi Vigili del fuoco

Ha avuto avvio anche il 102 Corso di formazione per allievi Vigili del fuoco

Hanno preso servizio oggi presso il Comando dei vigili del fuoco di Perugia 26 Vigili del fuoco che andranno a rafforzare il dispositivo di emergenza provinciale.

Con questo potenziamento si riduce in modo significativo la carenza di organico nel ruolo dei Vigili del fuoco consentendo non soltanto un più efficace servizio di soccorso pubblico a favore delle comunità ma anche la programmazione delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione fondamentali per accrescere la professionalità del personale operativo.

Sempre in data odierna ha avuto avvio anche il 102 Corso di formazione per allievi Vigili del fuoco della durata complessiva di nove mesi, di cui una prima parte sarà svolta presso i poli didattici territoriali e il restante periodo presso le Scuole Centrali Antincendi. A Perugia 10 neo allievi hanno iniziato, con emozione ed entusiasmo, la loro avventura professionale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.