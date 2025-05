Perugia: in classe con una pistola a salve nello zaino, 14enne denunciato

Nella mattinata di venerdì, 30 maggio u.s., i Carabinieri della Stazione di Perugia sono intervenuti presso una scuola media del capoluogo, a seguito di una segnalazione da parte del personale docente.

Durante un controllo interno, effettuato dagli insegnanti in merito alla scomparsa di un cellulare di proprietà di un insegnante – successivamente ritrovato – è stato rinvenuto, nello zaino di uno studente 14enne, una pistola a salve.

L’arma, di colore nero, priva del tappo rosso identificativo, con caricatore, senza cartucce, è stata immediatamente sequestrata.

I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno proceduto alle verifiche del caso e deferito in stato di libertà il giovane all’Autorità Giudiziaria per i Minorenni, per l’ipotesi delittuosa di porto abusivo di armi.

Al termine degli accertamenti preliminari, il 14enne è stato affidato dai Carabinieri ai genitori.

L’episodio, che ha destato forte preoccupazione tra il personale scolastico e le famiglie degli alunni, è ora al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia per stabilire eventuali ulteriori responsabilità e chiarire la dinamica dei fatti.