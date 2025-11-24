Perugia, i Vigili del Fuoco portano gioia in Oncoematologia Pediatrica

protagonisti dell’iniziativa sono stati gli attori nei panni dei celebri personaggi di Geronimo Stilton e Tea Stilton

I Vigili del Fuoco di Perugia hanno regalato oggi un momento di gioia e spensieratezza ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Ospedale Santa Maria della Misericordia.

I protagonisti dell’iniziativa sono stati gli attori nei panni dei celebri personaggi di Geronimo Stilton e Tea Stilton, che hanno visitato i bambini trasformando per un pomeriggio il reparto in un’atmosfera magica.

L’evento, che unisce la promozione della lettura ai valori di solidarietà del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha visto i personaggi, affiancati dal personale VVF, intrattenere i bambini. Nel corso dell’incontro è avvenuta la consegna di un piccolo gadget e del libro “Geronimo Stilton: un giorno da pompiere”, volume centrale del progetto educativo e dell’evento in programma per il giorno successivo.