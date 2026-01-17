Perugia: i Carabinieri di Farneto di Colombella arrestano un 18enne albanese sorpreso con oltre 90 grammi di cocaina

I Carabinieri della Stazione di Farneto di Colombella, nell’ambito di una più ampia attività di contrasto allo specifico fenomeno condotta dalla Compagnia di Perugia, hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne, di origini albanesi, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato fermato mentre si trovava alla guida dell’autovettura in uso. A seguito di una perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 31 involucri di stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 94 grammi, nonché 285 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, somma ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’illecita attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, il 18enne, in ragione di tali gravi elementi probatori a suo carico, è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto temporaneamente presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In sede di celebrazione del conseguente rito direttissimo, il Giudice del Tribunale di Perugia, nel convalidare il provvedimento restrittivo, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere dell’interessato.