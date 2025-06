Perugia, furto in abitazione: denunciati due minori, recuperata refurtiva

Denunciati in stato di libertà due minorenni, classe 2012

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Perugia hanno deferito in stato di libertà due minorenni, classe 2012, per il reato di furto in abitazione in concorso e possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso.

Nel primo pomeriggio di ieri, a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza 112, che ha indicato la presenza di due giovani sospetti, gli agenti sono prontamente intervenuti e sono riusciti ad intercettare i due minori nelle immediate vicinanze dell’abitazione segnalata, trovandoli in possesso di oggetti riconducibili al furto.

In particolare, era stato segnalato che mentre uno dei due aveva suonato con insistenza il campanello per poi scavalcare la recinzione, l’altro era rimasto di vedetta all’esterno.

I due minorenni sono stati trovati in possesso di denaro contante, un profumo, monili in oro, bigiotteria, nonché numerose medaglie di partecipazione ad eventi sportivi.

La proprietaria dell’immobile, prontamente rintracciata, ha riferito di aver trovato la propria abitazione a soqquadro ed ha formalmente riconosciuto gli oggetti recuperati come propri.

Durante l’operazione sono stati sequestrati anche due cacciavite utilizzati per commettere il reato. Inoltre uno dei due ragazzi ha fornito false generalità.

I due minori sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G. ed affidati al Pronto Intervento Sociale del Comune di Perugia.