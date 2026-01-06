Perugia festeggia la Befana nonostante il maltempo, eventi e solidarietà in centro storico

Nonostante il maltempo, Perugia si è lasciata colorare dalla festa della Befana. Pioggia e neve non hanno fermato gli eventi in programma, che hanno animato il centro storico con iniziative all’insegna della solidarietà, della partecipazione e dell’impegno civile. Dalla Motobefana alla Befana del Vigile Urbano e la Befana sui pattini al Palabarton, la città ha risposto con entusiasmo, confermando come queste manifestazioni siano ormai appuntamenti identitari capaci di unire tradizione, attenzione al sociale ed educazione stradale.

La pioggia mista a neve non ha fermato la 29ª edizione della Motobefana che è partita puntuale alle ore 9.30 da piazza IV Novembre. L’evento, organizzato dal Moto Club Entrophymotorbike con il supporto di numerosi partner, ha visto la partecipazione di oltre 70 motociclisti e motocicliste, che non si sono lasciati scoraggiare dalle condizioni meteo avverse.

La manifestazione, come da tradizione, ha avuto una forte finalità benefica: il ricavato sarà devoluto all’associazione Vivo a Colori, impegnata nel sostegno alle donne affette da tumore al seno.

Tra i partecipanti anche Simone Zignoli, noto volto del programma televisivo Le Iene e appassionato motociclista. Lo scorso settembre Zignoli aveva preso parte alla Transitalia Marathon con una Ducati Desert X Rally della CDP Ducati, appositamente trasformata in sidecar per consentire al piccolo Davide, bambino affetto da una rara malattia, di vivere l’esperienza in sicurezza. Il progetto, frutto della collaborazione tra Rumors Officina di Lodi, Givi, Insta360 e le Officine Ortopediche Maria Adelaide, ha portato alla realizzazione di un seggiolino speciale, garantendo comfort e protezione. Un esempio concreto di come sport, solidarietà e inclusione possano incontrarsi grazie a un autentico lavoro di squadra.

Soddisfazione è stata espressa da Stefano Mori, organizzatore dell’evento, che ha sottolineato come il vero spirito della Motobefana, giunta alla sua 29ª edizione, sia quello di regalare sorrisi e sostenere chi si dedica agli altri: «I motociclisti non si fermano davanti al freddo o al maltempo e rispondono sempre con entusiasmo».

Alle ore 11.30, sempre in piazza IV Novembre, ha fatto il suo arrivo la Befana del Vigile Urbano, giunta alla 25ª edizione. L’iniziativa è stata organizzata dal CAMEP – Club Auto e Moto d’Epoca Perugino, in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale.

Sono stati 56 gli equipaggi di auto storiche e due motociclisti giunti alla Sala della Vaccara per festeggiare la Befana del Vigile Urbano e quella dell’ASI. Per l’occasione, il presidente del Camep Perugia Ugo Amodeo è intervenuto in collegamento streaming sui canali social dell’ASI Nazionale, raccontando gli eventi che si svolgono contemporaneamente in tutta Italia.

Nel corso della mattinata l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Zuccherini e la capitano Rossella Giusepponi della Polizia Locale hanno preso parte alla cerimonia durante la quale il Camep Perugia ha consegnato un assegno di 1.000 euro, destinato a una borsa di studio intitolata a Elisabetta Innocenzi e alla vice comandante Antonella Vitali, scomparsa lo scorso anno. Il contributo sarà assegnato agli alunni delle scuole primarie del Comune di Perugia.

Il presidente del Camep Perugia Ugo Amodeo ha sottolineato come «dopo un quarto di secolo la partnership con il Comune di Perugia per l’educazione stradale sia più viva che mai», ribadendo l’importanza di un impegno condiviso e continuativo sul territorio.

L’assessore Francesco Zuccherini, nel salutare i presenti, ha ringraziato il Camep Perugia per «l’impegno costante e la presenza storica in città», evidenziando come «questo evento sia ormai diventato un appuntamento identitario per Perugia». «Grazie alle donazioni – ha aggiunto – i giovani studenti, futuri automobilisti, sviluppano una maggiore cultura della prevenzione stradale. Sono inoltre particolarmente soddisfatto che la borsa di studio sia intitolata alla vice comandante Antonella Vitali, che ha fatto molto per questa città».

La capitano Rossella Giusepponi ha infine ricordato come fu proprio Antonella Vitali a ideare la borsa di studio, credendo fortemente nell’importanza dell’educazione stradale fin dai primi anni di scuola. Le scuole vincitrici riceveranno ufficialmente l’assegno durante la festa di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, in programma il 21 gennaio con la messa in Cattedrale alle ore 10 e la cerimonia in Sala dei Notari alle ore 11. Il contributo sarà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico.

Nel pomeriggio, a causa del peggioramento delle condizioni meteo, non si svolgerà la tradizionale discesa della Befana dalla torre, organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco in collaborazione con l’associazione Il Carro e con la partecipazione di Pennetti Pennella. La distribuzione delle calze della Befana si terrà comunque al Teatro Pavone, dalle 16.30 alle 17.30, grazie al contributo di Perugina Nestlé e PAC2000, che hanno messo a disposizione 1.000 calze per i bambini.

L’asd Skating club Ponte San Giovanni, con il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Perugia e Coni Umbria, in collaborazione con la Consulta dei Rioni e delle Associazioni di Ponte San Giovanni e Acsi ripropone il tradizionale appuntamento con la Befana sui Pattini, gran Galà Acsi, dalle 15 presso il palaBarton Energy.

Insieme agli atleti delle varie società che scenderanno in pista, durante lo spettacolo si esibiranno campioni europei e mondiali che renderanno lo spettacolo unico nel suo genere.

Saranno infatti presenti, tra gli altri:

-la coppia artistico composta da Micol Mills e Tommaso Cortini, campioni del Mondo in carica nella categoria Senior;

– Mattia Danesi vice Campione Italiano nella categoria Jeunesse;

Bianca Fei – Campionessa Italiana ed europea categoria Cadetti

– Costanza Biondi – Campionessa Italiana ed europea categoria Jeunesse.

Sarà altresì ospite la campionessa mondiale di para pole dance Francesca Cesarini.

Calza ed ingresso omaggio per tutti i bambini.