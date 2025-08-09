Perugia: fermato in auto con 26 grammi di cocaina, arrestato

I Carabinieri della Squadra di Intervento Operativo del 6° Battaglione CC “Toscana” e quelli della Stazione di Perugia hanno arrestato un 24enne tunisino, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, impegnati in un servizio finalizzato al controllo del territorio ed alla prevenzione dei reati nella frazione di Ponte San Giovanni, hanno notato una vettura sospetta con a bordo due uomini ed hanno pertanto deciso di procedere al controllo fermando il veicolo.

Il 24enne alla guida, che era in compagnia di un connazionale di pochi anni più giovane, ha manifestato immediatamente agitazione e nervosismo e pertanto è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, al termine delle quali è stato trovato in possesso di 3 involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 26 g di cocaina ed un involucro termosaldato contenente circa mezzo grammo di hashish, abilmente occultati nella zona inguinale. Nulla è stato invece rinvenuto sul passeggero.

Alla luce dei gravi elementi emersi, l’uomo è stato accompagnato in Caserma, ove è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Perugia in attesa di giudizio direttissimo.

Il veicolo, risultato essere privo di copertura assicurativa e con revisione scaduta, è stato posto sotto sequestro amministrativo.

Al termine dell’udienza di convalida, il Giudice ha disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla Polizia Giudiziaria.