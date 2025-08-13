Perugia, denunciato 40enne per tentato furto

L’uomo, qualche ora prima, era stato denunciato per ricettazione

La scorsa notte, il personale della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore e finalizzati a prevenire i furti e i reati predatori in vista del ponte di Ferragosto, è intervenuto presso un’abitazione del Capoluogo dove ha denunciato un 40enne, cittadino straniero, gravato da precedenti di polizia, per il reato di tentato furto.

È stato il padrone di casa che, avendo sentito dei rumori provenire dal giardino, si è affacciato alla finestra notando un uomo mentre tentava di arrampicarsi su una grondaia; a quel punto, ha immediatamente chiamato il Numero Unico di Emergenza e richiesto l’intervento della Polizia di Stato.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno intercettato l’uomo, ancora presente all’interno della proprietà, che è stato sottoposto a perquisizione con esito negativo.

In seguito il 40enne, sprovvisto di documenti di identità, è stato accompagnato in Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto.