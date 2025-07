Si tratta di un cittadino tunisino già noto alle Forze di polizia

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti in un parco cittadino a seguito del quale hanno denunciato un uomo, cittadino tunisino, classe 1996, con precedenti di polizia, per il reato di rapina ai danni di una donna.

La giovane donna, sentita in merito ai fatti dai poliziotti intervenuti, ha riferito che, poche prima, mentre passeggiava in un parco, è stata avvicinata da un uomo, il quale, dopo averla spinta a terra, l’ha derubata del portafoglio per poi darsi alla fuga.

A quel punto gli Agenti, grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, sono riusciti a rintracciare l’uomo che è stato sottoposto a perquisizione con esito negativo.

Il 29enne, riconosciuto come l’autore del reato dalla donna, è stato quindi accompagnato in Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di Rapina.