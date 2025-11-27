Perugia: danneggiamenti di auto a Ponte d’Oddi, indagini in corso 

Negli ultimi giorni, presso i Comandi Stazione dei Carabinieri di Perugia e della Questura di Perugia, sono state presentate diverse denunce relative a danneggiamenti di autovetture avvenuti tra il 9 novembre e il 24 novembre, prevalentemente nella fascia oraria pomeridiana e serale, lungo la strada che da Ponte d’Oddi conduce a San Marco.

Le vittime, sentite in merito dal personale delle Forze dell’Ordine, hanno riferito che, mentre percorrevano la citata arteria stradale, avrebbero udito un forte rumore per poi constatare, a seconda dei casi, la rottura di un finestrino o il danneggiamento della carrozzeria dei propri veicoli. Gli episodi, fortunatamente, non hanno provocato feriti.

Dai primi accertamenti effettuati non è stato ancora possibile determinare l’origine di tali danneggiamenti; infatti, in nessuno dei casi denunciati è stato rinvenuto l’oggetto che avrebbe provocato il danneggiamento.

Le Forze dell’Ordine, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Perugia, stanno svolgendo approfondite indagini per ricostruire le dinamiche degli eventi e individuare l’autore dei danneggiamenti.

Si invitano tutti i cittadini a segnalare qualsiasi elemento ritenuto utile alle indagini, contattando il 112 o rivolgendosi alle Forze dell’Ordine presenti sul territorio.

Perugia, 27 novembre 2025