Perugia, contrasto alla prostituzione: emessa ordinanza sindacale

Ordinanza emessa a seguito di istanza trasmessa dalla Questura di Perugia

A seguito di istanza trasmessa dalla Questura di Perugia, è stata emessa l’ordinanza sindacale n. 1406 dell’11 giugno 2024 finalizzata al contrasto al fenomeno della prostituzione su strada,

Il provvedimento vieta, nel periodo dal 16.06.2025 al 31.10.2025, nelle strade ove è maggiormente diffuso il fenomeno, ossia strada/via Settevalli – via Dottori – via Nuvolari – via Conti – viale del Percorso Verde – via Piccolpasso – via Trasimeno Ovest (compresa la strada che permette l’accesso al raccordo Perugia – Bettolle direzione Perugia)- via Firenze – via Mario Angeloni con relative aree di parcheggio – via Canali – via Campo di Marte – via del Macello –- via Penna – via Sacconi, d’intrattenersi con soggetti dediti al meretricio, che mettano in atto contemporaneamente o in alternativa uno dei seguenti comportamenti:

– permanere a lungo nelle suddette vie al fine della prostituzione;

– assumere atteggiamenti congruenti allo scopo di offrire prestazioni sessuali;

– indossare abiti idonei a manifestare l’intenzione di adescare al fine del meretricio o che offendano il pubblico pudore.

La violazione si concretizza anche consentendo la salita a bordo di un veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati o con la semplice fermata al fine di contrattare la prestazione sessuale con il soggetto dedito al meretricio.

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante pagamento di detta somma.