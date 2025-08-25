Perugia, concerto Marlene Kuntz con Orchestra: cambio location

Moon in June annuncia il cambio di location a causa delle previsioni meteo non favorevoli per domenica 31 agosto

Il concerto dei Marlene Kuntz con Orchestra, previsto inizialmente a Perugia per domenica 31 agosto in Piazza del Bacio, sarà spostato al Teatro Morlacchi (ore 21). La decisione è stata presa a causa delle previsioni meteo non favorevoli.

“Non possiamo rischiare di dover annullare l’evento” afferma Patrizia Marcagnani, direttrice artistica di Moon in June, per poi aggiungere: “Siamo dispiaciuti perché la serata avrebbe dovuto rappresentare un momento simbolico di rilancio di Piazza del Bacio, luogo che vogliamo continuare a valorizzare con la musica e la cultura. Resta comunque intatta l’idea di rinascita di questo spazio, anche se per motivi indipendenti dalla nostra volontà siamo costretti a spostare l’evento. Ci auguriamo di poter proseguire questo progetto nei prossimi anni, con nuove occasioni di incontro e di condivisione”.

I biglietti già acquistati rimangono validi e non necessitano di sostituzione. Mentre le prevendite sono disponibili ancora online su ticketone.

Anche se con un cambio di location, sta per arrivare quindi a Perugia una delle band che ha segnato la storia del rock italiano, con un progetto senza precedenti: Marlene Kuntz con Orchestra, diretta da Rodrigo d’Erasmo. Un evento unico che vedrà quindi i Marlene Kuntz accompagnati da un’orchestra per un viaggio musicale potente, raffinato, indimenticabile.

Dopo il grande successo dello scorso anno per i festeggiamenti dei 30 anni del loro disco d’esordio Catartica, che ha visto la band protagonista del trionfale “Catartica tour” in Italia e in Europa, i Marlene Kuntz sono ritornati sul palco con questo nuovo progetto. La band, infatti, sta portando in scena il proprio repertorio musicale con il prestigioso accompagnamento di un’orchestra sinfonica, diretta, musicista e direttore d’orchestra di straordinario talento come Rodrigo D’Erasmo, che aggiunge il suo tocco unico e visionario a questo progetto.

Questi appuntamenti sono un evento esclusivo e irripetibile, in cui i brani più celebri della band – autentiche pietre miliari del rock italiano – saranno impreziositi da nuove sonorità grazie agli arrangiamenti orchestrali, per dare vita a uno spettacolo che sta già segnando un nuovo capitolo nella storia del rock italiano. Sarà un viaggio musicale emozionante e inedito, dove la potenza e l’intensità dell’anima rock dei Marlene Kuntz si fonderanno con la maestosità e la raffinatezza dell’orchestra sinfonica in un’esperienza artistica che celebra l’unicità e l’eccellenza.

“Le prime date di questo tour estivo con orchestra – commenta Cristiano Godano per i Marlene – ci hanno regalato una impagabile consapevolezza: di aver per le mani un concerto ‘serio’, adulto, raffinato, a tratti sontuoso, intenso. Un concerto che può mettere d’accordo chi è legato visceralmente al rock (un rock fatto di mente e cuore oltre che di muscoli, sudore e sesso) e chi apprezza l’eleganza degli arrangiamenti sofisticati, che spesso non sono altro che la proposizione rinforzata di ciò che è già presente nelle versioni originali presenti sui nostri dischi. La scelta della direzione artistica di Rodrigo d’Erasmo è volta a ottenere questo risultato, un mix equilibrato fra l’approccio ortodosso e quello sperimentatore, fra la tradizione del rock e la inclassificabilità di zone musicali indistinte. Ci è semplice dire queste cose perché la reazione della gente, fin dal primo pezzo, è di stupore e ammirazione: lo dimostrano gli applausi immediatamente calorosi e fragorosi che nel corso della scaletta crescono inesorabilmente, travolgendoci. Siamo soddisfattissimi di questo nostro nuovo traguardo raggiunto, e siamo pronti a stupire ed emozionare molta e molta altra gente ancora meritandoci la loro ammirazione”.