Perugia Civica: “Preoccupazione per l’escalation dei furti nelle abitazioni”

Nota del capogruppo di Perugia Civica Nilo Arcudi e della consigliera Chiara Calzoni

“Aumentano i furti a Perugia: cresce la paura tra i cittadini”, dichiarano in una nota il capogruppo di Perugia Civica Nilo Arcudi e la consigliera Chiara Calzoni. “San Marco, Santa Lucia, Ferro di Cavallo: quartieri dove, ormai ogni giorno, si moltiplicano segnalazioni di furti e tentativi di effrazione. Famiglie che rientrano a casa e trovano porte forzate, anziani che non riescono più a dormire tranquilli, persone sole che hanno paura perfino di restare in casa. Non è solo una questione di sicurezza materiale: è la serenità dei cittadini a essere stata violata.

Viviamo in una città dove la paura sta cambiando le abitudini di tutti noi. E questo non possiamo permetterlo.

Chiediamo al Sindaco e all’amministrazione – concludono Arcudi e Calzoni – di ascoltare questo grido d’allarme, di non far finta di nulla, ma di mettere in campo subito azioni concrete e coordinate con le forze dell’ordine. Perugia merita di tornare a essere una città in cui ci si sente al sicuro, nelle case, nelle strade, nei quartieri. Non possiamo rassegnarci all’idea che la paura diventi la nostra quotidianità”.