La nostra città sta vivendo un’inaccettabile escalation di violenza. Questo è il volto di Perugia: abbandonata da chi invece dovrebbe averne cura.

così una nota di Perugia Civica

Non solo Fontivegge ma anche il centro storico dove in questi ultimi giorni un commerciante è rimasto ferito a seguito di una tentata rapina e dove un giovane alla vista delle volanti si è dato alla fuga. Ed ancora l’aggressione che ha coinvolto una donna avvenuta in pieno giorno in Settevalli fino ad arrivare alla baby gang che ha minacciato i residenti dell’Ottagono. Nonostante tutto questo l’amministrazione comunale continua a non vedere.

Le decisioni della sinistra ideologica stanno riportando indietro la nostra città quando Perugia era nota solo per fatti di cronaca nera. La situazione non può e non deve degenerare ulteriormente. Meno propaganda e più fatti: la sicurezza è un diritto e in quanto tale deve essere garantito