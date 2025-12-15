Perugia, chiusura uffici comunali

Venerdì 2 gennaio 2026
Si comunica che con deliberazione n. 534 del 10 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha stabilito di autorizzare per la giornata di venerdì 2 gennaio 2026, la chiusura degli uffici comunali.
Con il medesimo atto è stato altresì stabilito, su espressa indicazione dei responsabili dei rispettivi servizi che per tale giornata sarà in ogni caso garantito lo svolgimento dei servizi essenziali come di seguito specificato:
– la U.O. Servizi al Cittadino garantirà il funzionamento dei servizi essenziali connessi allo Stato Civile per le dichiarazioni di nascita e di morte;
– la U.O Manutenzione e Cimiteri ha stabilito che l’ufficio Servizi Cimiteriali garantirà il servizio inerente alle pratiche di trasporto, ricevimento ed inumazione salme mentre il Pronto intervento del Cantiere opererà come di consueto in regime di reperibilità;
– sarà altresì assicurata la continuità del servizio di Protezione Civile, così come i Servizi informatici, che opereranno in regime di reperibilità secondo le abituali modalità.
La Polizia Locale e Sicurezza Urbana invece, nella giornata indicata garantirà tutti i servizi a pieno regime.