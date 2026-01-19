Perugia celebra Sant’Antonio Abate

Tanta partecipazione alla benedizione degli animali

Una giornata piena di serenità e partecipazione quella di ieri in Corso Bersaglieri, per le celebrazioni in onore di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. La festa ha trasformato i vicoli e le piazzette del quartiere perugino in un luogo vivo e accogliente, animato da persone, musica e tantissimi animali, nel segno di una tradizione antica che continua a rinnovarsi.

L’evento è stato organizzato dall’aps Borgo Sant’Antonio Porta Pesa con il patrocinio del Comune e della Provincia di Perugia e il sostegno dello Sportello a 4 Zampe della Provincia.

Tra i momenti più partecipati, la tradizionale processione con l’esposizione del Santo, che nel pomeriggio ha attraversato le vie del borgo accompagnata dalle note della Filarmonica di Pila, seguita dalla Santa Messa celebrata da Monsignor Simone Sorbaioli, vicario generale della diocesi di Perugia-Città della Pieve, affiancato da Don Marco Briziarelli, parroco della Cattedrale di San Lorenzo. Al termine della celebrazione, la benedizione degli animali ha riunito cani, gatti e conigli testimoniando il forte legame tra la comunità e il mondo animale.

Ad arricchire la festa, il mercato con le caratteristiche bancarelle, gli spazi dedicati agli animali da cortile nella piazzetta del Porcellino, la grande pesca di beneficenza, il giro in cavallino per i bambini, il gioco delle trottole e la musica itinerante della Banda degli Onesti. Molto seguite anche le dimostrazioni dei cani specializzati nella ricerca di persone disperse, a cura delle squadre della protezione civile. E ancora le visite guidate alle botteghe medioevali del borgo (conceria, cereria e armeria); la mostra presso lo spazio espositivo Sansalù al Borgo dal titolo “Il campanello – Animali in melodia”, con le opere di Donatella Marri, pittrice e illustratrice.

Alla giornata di festa hanno preso parte anche la sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e la consigliera provinciale Francesca Pasquino. Particolarmente apprezzata la presenza dello Sportello a 4 Zampe della Provincia di Perugia che, per l’occasione, ha distribuito gratuitamente il calendario da tavolo realizzato per il 2026, riscuotendo grande interesse da parte dei cittadini.

Questa festa dimostra quanto il tema del benessere animale sia sentito dalla comunità

– ha detto la consigliera Pasquino.