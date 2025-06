Perugia celebra la “Notte bianca delle Chiese”

Straordinaria apertura di 6 edifici solitamente chiusi al pubblico

Anche quest’anno l’Associazione Frammenti, in collaborazione con l’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve, promuove l’evento nazionale “La Notte Bianca delle Chiese”, garantendo l’apertura serale di sei chiese del centro storico di Perugia, solitamente chiuse e non visitabili. In ogni luogo saranno presenti i volontari dell’Associazione sopracitata, che condurranno delle visite guidate gratuite alla scoperta delle bellezze presenti all’interno delle chiese.

Così, sabato 21 giugno dalle ore 20:30 alle ore 23:30, sarà possibile visitare: Cattedrale di San Lorenzo (Piazza IV Novembre), Sant’Agata (inizio Via dei Priori), San Martino del Verzaro (Piazza Morlacchi), Madonna del Riscatto (Corso Vannucci), Santa Maria Nuova (Via Pinturicchio) e San Prospero (Via San Prospero – Don Bosco). Vista la loro vicinanza, seguendo il giusto itinerario, è possibile riuscire a visitarle tutte nel corso della serata. Solo a titolo di suggerimento, vi proponiamo questi due percorsi.

Primo itinerario

Dopo aver parcheggiato in zona ‘Cupa’, iniziate le visite partendo dalla Chiesa di San Prospero. Successivamente, salite nel centro storico prendendo le scale mobili del parcheggio Pellini nei pressi della fermata del Minimetrò, così da ritrovarvi subito in Via dei Priori. Percorretela fino a Via della Stella per poi raggiungere Piazza Morlacchi e visitare l’edificio di San Martino del Verzaro (*). Proseguite fino alla Cattedrale di San Lorenzo (Piazza IV Novembre). Percorrete, poi, tutto Corso Vannucci fino ad arrivare alla Chiesa della Madonna del Riscatto. Tornate, quindi, verso Via dei Priori per arrivare alla Chiesa di Sant’Agata. A questo punto non vi resta che scendere nuovamente fino alle scale mobili del parcheggio Pellini e tornare alle vostre auto.

(*) Per chi volesse fare una camminata un po’ più lunga, dopo aver visitato San Martino del Verzaro, invece di salire in Piazza IV Novembre prendete Via Cesare Battisti, poi percorrete tutta Via Pinturicchio fino alla Chiesa di Santa Maria Nuova. Da qui, salite nuovamente in centro storico e proseguite la visita come detto sopra.

Secondo itinerario

Se provenite, invece, dalla zona di Monteluce, il vostro tour potrebbe partire dalla Chiesa di Santa Maria Nuova per proseguire poi con la Cattedrale di San Lorenzo. Scendete verso Piazza Morlacchi per San Martino del Verzaro. Tornate in Corso Vannucci per raggiungere la Chiesa della Madonna del Riscatto. Prende poi Via dei Priori, dove all’inizio troverete Sant’Agata.

Per chi volesse fare una camminata un po’ più lunga, potete percorrere tutta Via dei Priori, prendere le scale mobili del parcheggio Pellini e raggiungere la Chiesa di San Prospero.

Si ricorda che non è necessario effettuare alcuna prenotazione.

Per maggiori informazioni:

associazioneframmenti21@gmail.com,

3663908721,

Pagina Instagram: associazione_frammenti

Mi.Me.