Perugia, avviati i lavori per la Casa della Comunità: intervento da 6 milioni di euro

(aun) – Perugia, 1 apr. 025 – Sono cominciati i lavori per la realizzazione della Casa della Comunità di Perugia di proprietà dell’Usl Umbria 1. L’immobile, situato nel complesso edilizio la Nuova Monteluce, ha una superficie di 2.500 mq, più 15 posti auto nell’adiacente parcheggio. I lavori, della durata di 360 giorni, prevedono il completamento delle opere strutturali, degli impianti tecnologici e di tutte le finiture interne ed esterne necessarie per il completo rinnovamento e il conseguente adeguamento tecnico-funzionale e normativo dell’edificio. Il costo complessivo dell’intervento sarà pari a 5.536.023,00 euro (finanziato attraverso il Programma Next Generation – Pnrr, missione 6 C1 investimento 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona). A questa cifra vanno aggiunti 500mila euro per l’acquisto di arredi, attrezzature e apparecchiature anche informatiche (finanziati con l’art. 20 legge 67 del 1998).

Il punto della situazione è stato fatto nel pomeriggio di martedì primo aprile sulla piazza davanti all’edificio, dai rappresentanti della Giunta regionale, dell’Assemblea legislativa e del Comune di Perugia, Emanuele Ciotti, direttore generale dell’Usl Umbria 1, Enrico Martelli, direttore amministrativo dell’Usl Umbria 1, e Barbara Blasi, direttore del Distretto del Perugino.

L’iter per la partenza dei lavori era cominciato nei mesi scorsi con l’approvazione e la realizzazione del progetto esecutivo dell’immobile, oggi allo stato grezzo, necessario per ultimare l’intervento di rifunzionalizzazione già avviato, ma sospeso da anni, che prevede opere necessarie e funzionali alla realizzazione della Casa della Comunità di Perugia Monteluce, sulla base degli obiettivi strategici del Dm 77/2022 e con l’intento di soddisfare i fabbisogni della specifica utenza alla quale è destinato. I lavori sono stati consegnati lo scorso 25 febbraio al raggruppamento temporaneo imprese, composto da Apulia Srl (azienda mandataria) e Pagano Spa (mandante), che ha vinto l’appalto.

In questa prima fase dei lavori è previsto l’allestimento esterno del cantiere con la realizzazione dei ponteggi, che non sono standard ma che sono stati progettati e verificati appositamente per l’immobile di Monteluce. Internamente, invece, sono in corso alcune demolizioni, utili all’organizzazione architettonica prevista dal progetto.

SCHEDA SERVIZI CASA DELLA COMUNITÀ – Nella nuova Casa della Comunità si andranno a collocare, con i potenziamenti e le integrazioni innovative previste dal decreto, gli ambulatori e le attività già esistenti presso il Centro di salute di Perugia Centro. A questi si aggiungeranno il Servizio di continuità assistenziale (H24), l’Aft (Aggregazione funzionale territoriale) e l’ambulatorio delle Cronicità, destinato alla gestione dei pazienti cronici secondo quanto previsto dai Pdta (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale) attraverso l’attività congiunta dei medici di medicina generale e degli infermieri di famiglia o comunità. A supporto della gestione del Pdta, sono previsti i Servizi specialistici ovvero il Servizio di Diabetologia nonché il Servizio disturbi cognitivi supportati da ambulatori di Cardiologia, Oculistica e Diagnostica Vascolare. Saranno presenti anche il Cup e gli uffici amministrativi.

Nell’ambito della realizzazione dei servizi destinati a gestire la domiciliarità per realizzare l’obiettivo del Dm 77, “la casa come primo luogo di cura”, sarà ovviamente presente il Pua (Punto unico di accesso), in cui personale del sociale con infermieri e personale amministrativo saranno a garantire l’accoglienza e l’avvio del percorso di risposta e presa in carico da parte dei servizi ai cittadini ma anche, potenziati, gli ambulatori infermieristici del Centro di Salute di Perugia Centro finalizzati non solo alle vaccinazioni e ai prelievi ma anche all’assistenza infermieristica territoriale, al coordinamento e all’assistenza domiciliare.

Verrà, inoltre, destinato uno spazio particolare alle associazioni, una sala riunioni che rappresenterà un luogo che consente l’incontro, la collaborazione, la co-progettazione con il terzo settore di interventi destinati alla popolazione di riferimento. La Casa della Comunità sarà, infine, un nuovo luogo per accogliere i Servizi Consultoriali, in particolare lo “storico” Consultorio Giovani, ma anche gli ambulatori destinati a seguire le gravidanze e quelli per le donne in menopausa.