Perugia, autorizzata accensione anticipata impianti di riscaldamento

A partire dal 13 ottobre
E’ stata emessa l’ordinanza n. 2080 del 10 ottobre 20245, con cui viene autorizzata la possibilità di accensione di tutti gli impianti termici di climatizzazione in tutto il territorio comunale a partire dal 13 ottobre 2025 compreso, per una durata massima di 6 ore giornaliere con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, salvo le eccezioni di cui all’art.4 comma 5 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n.74.
La possibilità di accensione anticipata, rispetto al termine ordinario del 15 ottobre previsto dal DPR 74/2013 (art.4) per le zone climatiche “E” in cui rientra Perugia, si è resa necessaria in considerazione delle temperature previste nei prossimi giorni al di sotto dei valori stagionali, particolarmente rigide nelle ore mattutine e serali.