Perugia, arrestato per spaccio di droga

Si tratta di un cittadino albanese di 35 anni già noto alle Forze di polizia

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia, con l’ausilio di una pattuglia motociclistica impegnata in un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un cittadino albanese di 35 anni, già noto alle Forze di polizia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato fermato in località Ferro di Cavallo mentre viaggiava a bordo di un’autovettura nella propria disponibilità. Il comportamento sospetto del 35enne ha spinto i militari ad approfondire la verifica e, a seguito della perquisizione personale e veicolare, gli operanti hanno rinvenuto e sequestrato 12 involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 7 g e la somma contante di alcune decine di euro, presumibilmente costituente provento dell’attività di spaccio, nonché materiale utile al confezionamento delle dosi.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per l’ipotesi delittuosa anzidetta e, al termine delle formalità di rito, trattenuto nella camera di sicurezza della caserma, in attesa del giudizio attraverso la celebrazione del “rito per direttissima”.

L’arresto, su richiesta della Procura della Repubblica di Perugia, è stato convalidato dal Giudice del locale Tribunale, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare di presentazione alla P.G.

L’operazione si inserisce nell’ambito della costante attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri di Perugia sul territorio.