Perugia: arrestato dai Carabinieri un 29enne per spaccio di stupefacenti

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 29enne, di origini albanesi, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato in località Ponte Valleceppi mentre si trovava alla guida di un’autovettura a noleggio. A seguito della perquisizione personale e veicolare, è stato sorpreso in possesso di circa 6 grammi di cocaina, suddivisi in 10 dosi, pronte per l’attività di spaccio, e la somma in contante di 290 euro, ritenuta costituire il provento dell’attività delittuosa.

In forza di tali rilevanti elementi probatori, lo stesso, condotto in Caserma, è stato dichiarato in stato di arresto dai militari per l’anzidetta ipotesi delittuosa.

L’interessato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di via Giovanni Ruggia, in attesa del rito direttissimo celebrato nella mattinata odierna, all’esito della cui udienza, considerata la reiterazione della condotta criminosa, il Giudice del Tribunale del capoluogo ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.