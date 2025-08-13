Perugia, arrestato albanese per spaccio

Si tratta di un 24enne senza fissa dimora e già noto alle Forze di polizia

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia, nel contesto del potenziamento dei servizi preventivi finalizzati al contrasto della criminalità diffusa con particolare riguardo ai reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un 24enne di origine albanese, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, i militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato in strada Tuderte un’autovettura con a bordo un uomo, che alla vista degli operanti accelerava repentinamente e successivamente accostava sul ciglio della strada nel tentativo di farsi superare dalla pattuglia ed eludere il controllo.

I Carabinieri lo hanno invece fermato ed indentificato e, notando palese insofferenza da parte dell’uomo, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare, al termine delle quali hanno rinvenuto, abilmente occultato nel cruscotto del mezzo, un calzino contenente 16 dosi termosaldate di cocaina (per un totale di circa 16 g), oltre alla somma contante di 255,00 euro (verosimile provento di attività illecita) e ad un telefono cellulare.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Perugia in attesa dell’udienza di convalida.

Il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, applicando all’interessato la misura cautelare del divieto di dimora nel regione Umbria e il nulla osta all’espulsione.