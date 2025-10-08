Perugia, arrestato albanese per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

Si tratta di un 25enne portato al carcere di Capanne

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino albanese, 25enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a un pubblico ufficiale.

L’uomo, in arco notturno, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, notato a bordo di un’autovettura nel quartiere San Marco, non ha ottemperato all’alt imposto dai militari, dandosi alla fuga e percorrendo alcune strade contromano. Ne è scaturito un inseguimento di circa un chilometro, durante il quale il giovane si è disfatto di alcuni contenitori successivamente recuperati e sequestrati, contenenti complessivamente 27 dosi di cocaina, per un peso di circa 17 grammi.

Una volta raggiunto, lo stesso ha abbandonato il veicolo tentando di fuggire a piedi, ma è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri. La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire ulteriori due involucri termosaldati con 1,2 g di cocaina e la somma di 1.040 euro in contanti, ritenuta costituire verosimilmente il provento dell’attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, in forza dei rilevanti elementi indiziari raccolti dai militari a suo carico, il 25enne è stato dichiarato in stato di arresto e successivamente associato al carcere di Perugia Capanne, come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica del capoluogo, informato nel senso.