Perugia, arrestato 18enne per spaccio

Il giovane di origini tunisine è domiciliato a Corciano

Nel corso di serrate attività di controllo del territorio condotte negli ultimi giorni dai Carabinieri, i militari della Stazione di Perugia, con l’ausilio del personale della Squadra Intervento Operativo (SIO) dell’8° Reggimento “Lazio”, hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne, di origini tunisine, domiciliato a Corciano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a un pubblico ufficiale.

Lo stesso è stato fermato nei pressi del complesso commerciale “Ottagono” insieme a un altro giovane, successivamente datosi alla fuga dopo aver spruzzato spray urticante all’indirizzo degli operanti.

Durante le fasi del controllo, l’arrestato ha opposto viva resistenza ai Carabinieri, spintonandoli, sebbene sia stato immediatamente bloccato e neutralizzato. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire nella sua disponibilità uno spray urticante da 100 ml, la cui libera vendita è vietata, oltre a 28,4 g di hashish e la somma in contanti di 390 euro in contanti, ritenuta verosimilmente costituire il provento dell’attività delittuosa.

In forza di tale condotta e dei rilevanti elementi indiziari raccolti dai militari, il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto, misura successivamente convalidata dal Giudice del Tribunale di Perugia, che ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Corciano.

I conseguenti accertamenti hanno consentito di identificare anche il secondo individuo coinvolto, un 15enne che, per garantirsi la fuga, aveva spruzzato spray urticante contro i Carabinieri.

Quest’ultimo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni del capoluogo poichè ritenuto autore dei reati di resistenza a un pubblico ufficiale e getto di cose pericolose.

L’attività svolta si inserisce nel più ampio quadro delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza giovanile e turbativa dell’ordine pubblico, condotte quotidianamente dai Carabinieri del Comando Provinciale di Perugia.