Perugia, alla Festa del tesseramento e di LiberEtà focus di Spi Cgil su sanità e welfare

Durante la giornata esibizione del coro dell’Anpi, giochi, lotteria, musica e danze – Venerdì 12 settembre alle 10.30 al centro socio culturale ‘La Piroga’ di Ponte della Pietra

Argomenti che riguardano tutti, ma che interessano in particolar modo le persone più anziane, sanità, welfare e disabilità saranno al centro della tavola rotonda che la Lega Spi Cgil Perugia-Corciano-Torgiano organizza venerdì 12 settembre al centro socio culturale ‘La Piroga’ di Ponte della Pietra, a Perugia, in via Ferento 9, in occasione della sua Festa del tesseramento e di LiberEtà.

L’incontro pubblico si aprirà alle 10.30, subito dopo i saluti del segretario della Lega Spi Cgil Perugia-Corciano-Torgiano, Renzo Basili. Alla tavola rotonda, coordinata dal segretario generale dello Spi Cgil della provincia di Perugia, Fabrizio Fratini, interverranno Costanza Spera, assessora alle politiche sociali del Comune di Perugia, Maurizio Del Pinto, medico cardiologo, Stefano Ricci del dipartimento Sanità della Lega Spi Cgil, Gianni Fiorucci, segretario regionale della Cgil Umbria, e Simone Pampanelli, segretario generale della Cgil Perugia.

La festa del tesseramento e di LiberEtà proseguirà poi alle 13 con un pranzo sociale. Nel pomeriggio sono previsti, alle 14.30, l’esibizione del coro dell’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia), alle 15 una gara di briscola e lotteria (alle 19 premiazioni) e alle 19.30 musica e danze con il complesso ‘Il treno merci’. La giornata si concluderà infine con un’apericena.