A partire dal 13 gennaio

Dal 13 gennaio sarà possibile effettuare le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado del territorio. A tal fine è stato distribuito nelle scuole che ne hanno fatto richiesta “Conoscere per decidere – anno scolastico 2026-27”, la guida alla scelta a cura dell’ufficio Informagiovani e Politiche giovanili del Comune di Perugia. Quest’anno la copertina è di Claudio Ferracci.

Nella presentazione rivolta agli studenti, a firma di Lorenzo Falistocco, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili, si sottolinea che “l’orientamento può essere fondamentale per conoscere appieno le opportunità del territorio”. “Conoscere per decidere” si pone quindi l’obiettivo di fornire “uno strumento in grado di darvi più informazioni possibili, in maniera chiara ed efficace, ed esservi utile nella scelta di questo percorso”. Alla vigilia di un momento importante e che può ingenerare dubbi, il Comune torna dunque a fornire un ausilio per “conoscere le nostre scuole, le varie proposte didattiche e le opportunità, con i loro diversi percorsi” al fine di valorizzare al meglio talenti e inclinazioni dei giovani.

La guida, che rimanda al sito

https://conoscereperdeciderecomunediperugia.wordpress.com/,

è scaricabile a questo link:

https://www.comune.perugia.it/wp-content/uploads/2025/12/Giovani-ConoscerePerDecidere-2026-27-WEB.pdf.