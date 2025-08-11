Perugia, al via la decima edizione de “I concerti dell’alba”

Tutti i concerti, ad ingresso libero, si terranno presso la terrazza del Mercato Coperto
Prenderà il via il 17 agosto la decima edizione de “I concerti dell’alba, Perugia si sveglia con la grande musica” a cura di Umbria Ensemble con il patrocinio, tra gli altri, del Comune di Perugia.
Tutti i concerti, ad ingresso libero, si terranno presso la terrazza del Mercato Coperto.
Il programma dell’edizione 2025 “Le albe delle nazioni”:
-domenica 17 agosto alle 6,20 “Alba francese” concerto per Quartetto d’Archi, musiche di D. Milhaud, M. Ravel;
-domenica 24 agosto alle 6,30 Alba tedesca, concerto per Quartetto d’Archi e Flauto, musiche di W. A. Mozart, A. Hass
-domenica 31 agosto alle 6,30 Alba spagnola concerto per Chitarra, Archi, Danza, musiche di I. Albeniz, F. Tarrega, N. Paganini