Perugia: aggredisce i genitori e oppone resistenza ai Carabinieri, arrestato

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia e dell’8° Reggimento “Lazio” – Squadra di Intervento Operativo (SIO) hanno arrestato un 30enne del luogo, ritenuto responsabile del delitto di resistenza a un pubblico ufficiale, denunciandolo contestualmente per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

L’intervento è scaturito da una segnalazione al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112, in cui si riferiva di un’aggressione fisica del figlio convivente nei confronti del padre.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno intercettato l’autore all’esterno dell’abitazione in stato di semi -nudità, visibilmente alterato a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti.

Alla vista dei militari, l’uomo ha reagito con violenza, dando in escandescenza e opponendo viva resistenza nei confronti degli operanti. Solo grazie alla loro prontezza e professionalità è stato possibile neutralizzare il soggetto, porlo in condizioni di sicurezza e conseguentemente procedere al suo arresto.

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Perugia ha disposto nei confronti dell’interessato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG.