Perugia, aggiornamento e revisione progetti esecutivi efficientamento energetico scuole

Nel corso della seduta del 9 ottobre la giunta ha approvato l’aggiornamento e revisione di alcuni progetti esecutivi relativi ad interventi di efficientamento energetico di tre scuole della città, tutti finanziati nell’ambito del bando pubblico PR-FESR 2021-2027.

Si tratta della scuola dell’infanzia Le Margherite di Ponte San Giovanni e degli asili-nido Grillo Parlante (Ferro di Cavallo) e Flauto Magico (Santa Lucia).

Nel dettaglio.

Per ciò che concerne Le Margherita i lavori, per un importo di poco superiore ai 300mila euro, di cui circa 42mila quale co-finanziamento comunale, riguarderanno l’efficientamento energetico dell’immobile con realizzazione dell’isolamento termico sulle pareti opache esterne mediante l’applicazione di un cappotto termico esterno, isolamento termico ed impermeabilizzazione della copertura, sostituzione della caldaia con una a condensazione, installazione di un impianto solare termico, installazione di un impianto fotovoltaico.

Per il plesso Grillo Parlante, i lavori, per un importo di 370mila euro di cui 51mila a carico del bilancio comunale, riguarderanno l’efficientamento energetico dell’asilo nido con realizzazione dell’isolamento termico sulle pareti opache esterne mediante l’applicazione di un cappotto termico esterno, isolamento termico ed impermeabilizzazione della copertura, sostituzione degli infissi presenti con altri energeticamente più prestanti, relamping, installazione di un impianto fotovoltaico, installazione di un Boiler per la produzione di ACS a pompa di calore.

Infine in merito al plesso Flauto Magico le opere, per un importo di 405mila euro, di cui 56mila a carico del Comune, riguarderanno l’efficientamento energetico con realizzazione dell’isolamento termico sulle pareti opache esterne mediante l’applicazione di un cappotto termico esterno, realizzazione di un impianto di climatizzazione a Pompa di Calore per la climatizzazione estiva ed invernale, installazione di un impianto fotovoltaico.