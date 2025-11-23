Perugia, accoltellamento in centro storico. Il comune: “episodio al di fuori della Movida e degli orari di maggiore affluenza”

Sindaca Vittoria Ferdinandi e delegato alla Sicurezza Antonio Donato: “Questo episodio non può essere sottovalutato ne minimizzato e continueremo a lavorare per rafforzare ogni strumento utile alla tutela della nostra comunità”

Il Comune di Perugia esprime il proprio apprezzamento per il rapido intervento e il lavoro svolto dalla Questura in merito all’accoltellamento avvenuto all’alba di ieri nel centro storico. Nella giornata di ieri, grazie a indagini tempestive e all’azione coordinata delle forze dell’ordine anche grazie al sistema di video sorveglianza cittadino è stato individuato e arrestato il presunto autore dell’aggressione.

Dichiarazione della Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi e del delegato alla Sicurezza Antonio Donato:

“Siamo stati in costante contatto con la Questura sin dai primi momenti. Desidero ringraziare tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine per la professionalità, la tempestività e la determinazione dimostrate. La collaborazione tra istituzioni è essenziale per garantire un intervento immediato ed efficace. Come dimostrato dagli ultimi episodi avvenuti in città. Questo episodio non può essere sottovalutato ne minimizzato e continueremo a lavorare per rafforzare ogni strumento utile alla tutela della nostra comunità.

È importante evidenziare che l’episodio è avvenuto al di fuori della Movida e degli orari di maggiore affluenza, durante i quali il centro è stato costantemente presidiato e gestito in coordinamento tra Comune, Polizia Locale, Questura, forze dell’ordine e informatori civici, garantendo un livello di controllo maggiore rispetto al passato. Rimane comunque il nostro massimo apprezzamento alle forze dell’ordine che presidiano il territorio anche quando il centro si svuota e permangono – o potrebbero permanere – alcuni soggetti noti e legati a fenomeni di illegalità.

È necessario accelerare il processo di confronto con le autorità competenti per l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti in particolare per le attività aperte fino al mattino che insistono nell’acropoli.”