Perugia, accoltellamento in centro: ferito un 32enne

Trasportato in Ospedale in Codice Rosso

Questa notte, intorno alle 5, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto in Piazza Danti dove era stata segnalata una violenta lite tra alcuni soggetti, nell’ambito della quale uno di questi – cittadino tunisino, classe 1992, con precedenti di polizia – è rimasto ferito a seguito di un fendente inferto con un’arma da taglio.

Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno subito richiesto l’intervento dei sanitari che, sopraggiunti poco dopo, hanno soccorso il 32enne – che presentava una ferita alla schiena – il quale è stato trasportato presso il locale nosocomio in Codice Rosso.

Sul luogo dell’evento è intervenuto successivamente il personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica che ha effettuato i primi rilievi e repertato il coltello utilizzato dall’aggressore, rivenuto poco distante dagli Agenti all’interno di una fioriera.

Gli operatori hanno poi escusso i testimoni presenti, i quali hanno riferito che a seguito di una lite con due soggetti di nazionalità marocchina, per motivi ancora da chiarire, il 32enne è stato colpito con una coltellata alla schiena da uno di questi che, subito dopo, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Sono in corso gli approfondimenti della Squadra Mobile, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, finalizzati a ricostruire la dinamica di quanto accaduto e ad individuare il responsabile.