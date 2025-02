Perugia: 24enne arrestato per maltrattamenti contro la convivente

I Carabinieri della Stazione di Perugia e Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne, di origini etiopi, ritenuto responsabile di maltrattamenti in danno della sua compagna, una studentessa italiana 21enne.

La vittima, per sfuggire alle violenze del ragazzo, è riuscita a trovare un primo rifugio in corso Cavour, presso la sede del Comando Legione Carabinieri “Umbria”, dove è stata immediatamente accolta e assistita dal personale dell’Arma presente, tra cui il sostegno un Ufficiale Psicologo e di personale sanitario. Successivamente, la giovane è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie, per essere poi dimessa con una prognosi di gg. 7.

Grazie al coraggio della malcapitata, che ha trovato la forza di raccontare quanto subito, è stato possibile ricostruire una serie di episodi di violenza domestica che andavano avanti dal luglio dello scorso anno. Le vessazioni consistevano in violenze, minacce di morte, percosse e isolamento psicologico, determinando una situazione di grave sofferenza per la vittima.

L’attività investigativa svolta dai Carabinieri ha permesso di raccogliere gravi elementi probatori utili per procedere all’arresto dell’autore, che, previa comunicazione al magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia, è stato associato al carcere di Perugia – Capanne.

L’intervento ha posto la parola fine a un vero e proprio incubo per la giovane, restituendole maggiore consapevolezza e sicurezza in questa delicata fase.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice del Tribunale del capoluogo che ha disposto in capo al responsabile la misura cautelare del divieto di dimora in Umbria e divieto di avvicinamento alla persona offesa.

L’evento costituisce l’ulteriore occasione per suggerire alle potenziali vittime o testimoni di segnalare tempestivamente alla Forze dell’ordine/Autorità Giudiziaria episodi simili, così da consentire di mettere in campo le necessarie e immediate misure predisposte nella lotta alla violenza di genere, per ricevere aiuto e protezione.