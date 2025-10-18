Perugia, 23enne ucciso in una rissa nel parcheggio di via Vanvitelli

Questa mattina, alle ore 4:30 circa, a seguito di chiamata al Numero Unico Emergenza, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto nel parcheggio di via Luigi Vanvitelli dove era stata segnalata una lite nell’ambito della quale è stato ucciso un giovane, classe 2002, di origini albanesi.

Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno preso contatti con il personale del 118, il quale, giunto poco prima, aveva constatato il decesso del 23enne a causa di una ferita da arma da taglio, riportata all’altezza del torace.

Nel luogo del delitto è successivamente sopraggiunto anche il Pubblico Ministero, il personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, della Squadra Mobile ed il medico legale.

Dai primi accertamenti e dall’audizione dei testimoni presenti, è emerso che a seguito di una rissa per futili motivi, avvenuta nel sopracitato parcheggio, un soggetto, allo stato ignoto, avrebbe colpito con un coltello il 23enne che, poco dopo, è deceduto.

Sono in corso gli accertamenti investigativi da parte del personale della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia, finalizzati a ricostruire la dinamica dell’evento e ad individuare i responsabili.

Perugia, 18 ottobre 2025