Perugia, 23enne arrestato con oltre 14 involucri di droga

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto – in località Olmo – un cittadino albanese, classe 2001 – poiché trovato in possesso di 14 involucri di sostanza stupefacente tipo cocaina e 385 euro in contanti.

Nello specifico, mentre erano impegnati in un servizio di osservazione, i poliziotti delle Volanti hanno notato un uomo sospetto appoggiato ad un veicolo. Per questo motivo i poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito che ha dato esito positivo.

Infatti, nascosto all’interno dello sportellino del carburante, gli agenti hanno trovato un contenitore con all’interno della sostanza polverosa e in cristalli che, dagli accertamenti tecnici del personale del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo cocaina; inoltre, all’interno di un marsupio, sono stati rinvenuti 385 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 23enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.

Perugia, 12 aprile 2025