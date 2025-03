Si tratta di un 24enne residente nelle Marche

I Carabinieri della Stazione di Valfabbrica hanno deferito in stato di libertà un 24enne, residente nelle Marche, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali.

Secondo la denuncia presentata dalla parte lesa, un 59enne di Gualdo Tadino, qualche giorno prima, mentre viaggiava a bordo della propria autovettura lungo la ss 318 var, sulla direttrice Perugia – Ancona, è sopraggiunto un furgone, il cui conducente, procedendo a forte velocità, avrebbe lampeggiato ripetutamente con i fari per avere strada libera.

Alla prima favorevole occasione il denunciante si è accostato per far passare il furgone ma il conducente, invece di proseguire nella sua marcia, ha cominciato a tallonare da vicino la vettura del 59enne in maniera pericolosa, continuando ad utilizzare i fari a mo’ di segnalazione.

Inoltre, superata la vettura, il furgone si è posto di traverso sulla sede stradale costringendo la vettura a fermarsi. Dall’autocarro è disceso il conducente che ha subito aggredito l’altro automobilista con un bastone. Dalle fasi concitate della vicenda, il 59enne ha ritenuto che la rabbia dell’aggressore fosse stata innescata dalla ridotta velocità tenuta dall’automobilista che non aveva dato strada libera nonostante gli fosse stato lampeggiato ripetutamente.

All’esito dell’aggressione la vittima, che ha riportato delle lesioni con una prognosi di sette giorni, si è rivolta immediatamente ai Carabinieri della Stazione di Valfabbrica, fornendo una serie di elementi indiziari utili, per cui, al termine degli accertamenti, è stato identificato il responsabile che, riconosciuto dal denunciante, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia.